Lutherstadt Wittenberg

Betrunkener Mann bedroht Besucher auf Weihnachtsmarkt

12.12.2018, 17:07 Uhr | dpa

Ein betrunkener 23-Jähriger hat mehrere Besucher auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt angepöbelt und einen Mann getreten. Der 23-Jährige beschimpfte am Dienstagabend grundlos eine Gruppe von Gästen und bedrohte sie verbal, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Besucher riefen daraufhin die Polizei und gingen einige Meter weiter weg. Der Angreifer folgte ihnen jedoch. Daraufhin hielten zwei Männer aus der Gruppe den aggressiven Mann fest. Dieser wehrte sich, trat einen der Männer und verletzte den 32-Jährigen leicht. Die Polizei legte dem Angreifer Handfesseln an und übergab ihn in ärztliche Betreuung. Der 23-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille.