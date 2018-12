Schwerin

Berufsschüler: Antrag auf Kostenzuschuss bis Ende Januar

12.12.2018, 18:23 Uhr | dpa

Berufsschüler mit höchstens 600 Euro Lehrlingsentgelt im Monat können bis Ende Januar einen Zuschuss für die Fahrt zur Berufsschule und für eine Unterkunft beantragen. Damit hätten sie in diesem Schuljahr mehr Zeit, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Die Frist sei um zwei Monate verlängert worden, weil zu Schuljahresbeginn Neuerungen in Kraft getreten sind.

So wurde die Vergütungsgrenze von 500 auf 600 Euro angehoben, damit mehr Jugendliche in den Genuss der Unterstützung kommen können. In den meisten Branchen liegen die tariflichen Lehrlingsentgelte allerdings über 600 Euro im Monat. Auszubildende im Gastgewerbe in MV etwa bekommen im ersten Lehrjahr 620 Euro, im zweiten 680 und im dritten Lehrjahr 780 Euro Ausbildungsvergütung. Forstwirt-Azubis fangen nach einer Tabelle der "Deutschen Handwerks-Zeitung" (Stand: Herbst 2017) im Osten bei 612 Euro an. Unter der 600-Euro-Grenze lagen demnach zum Beispiel Friseure, Bäcker und Fleischer - und das teilweise auch nur am Anfang der Ausbildung.

In den vergangenen Jahren war der Topf für die Unterstützung im Umfang von 350 000 Euro nur zum Teil geleert worden. Das Verfahren gilt Kritikern als zu bürokratisch und die Einkommensgrenze als zu niedrig.