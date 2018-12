Reinbek

Weitere Räume im Schulzentrum Reinbek mit Asbest belastet

12.12.2018, 18:34 Uhr | dpa

Im Schulzentrum Mühlenredder in Reinbek im Kreis Stormarn sind weitere Räume mit Asbest belastet. Besonders betroffen sei das erste Obergeschoss der Amalie-Sieveking-Schule, teilte die Stadt Reinbek am Mittwoch mit. Die Gründe für die starke Belastung dieser Räume seien bislang nicht bekannt, heißt es in der Mitteilung weiter. Diese hoch belasteten Zimmer sollen nach Angaben der Stadt nicht mehr geöffnet werden. Der gesamte Komplex wird im Zuge der Sanierungsmaßnahme 2019 zurückgebaut, sämtliche Schadstoffe werden entsorgt.

Wie mit den unbelasteten Gebäudeteilen verfahren wird, soll nach Angaben der Stadt zusammen mit der Schülerschaft und dem Lehrerkollegium entschieden werden. Das Schulzentrum war vor mehr als einer Woche komplett gesperrt worden, nachdem in zwei Räumen erhöhte Asbestwerte in der Raumluft gemessen worden waren.