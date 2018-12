Rostock

Friedlicher Verlauf von AfD-Demo in Rostock

12.12.2018, 19:01 Uhr | dpa

In Rostock sind am Mittwochabend nach Polizeiangaben etwa 200 Menschen einem Aufruf der AfD zu einer Demonstration gefolgt. Ihnen standen rund 2500 Gegendemonstranten gegenüber. Es war bereits die neunte Demonstration der AfD in Rostock. Wie bei den vergangenen Versammlungen waren deutlich mehr Gegendemonstranten unterwegs. Laut Polizei blieb es friedlich. Das Motto der AfD-Demonstration lautete "Blauhelmeinsatz gegen Migrationspakt und Meinungsdiktatur". Knapp 1000 Polizisten aus mehreren Bundesländern waren im Einsatz.

Zunächst trafen sich die AfD-Anhänger auf dem Ulmenmarkt mitten im Rostocker Szeneviertel KTV, um vor dort zum benachbarten Doberaner Platz zu gehen. Die von der Initiative "Rostock nazifrei" organisierte Demonstration hatte das Motto "Rostock reicht's - AfD läuft nicht".