Hamburg

Sozialsenatorin verteidigt rot-grüne Familienpolitik

12.12.2018, 19:17 Uhr | dpa

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard hat die Kinder- und Familienpolitik des rot-grünen Senats gegen Kritik der Opposition verteidigt. Seit 2011 seien 19 000 neue Kitaplätze geschaffen worden - "und es werden im nächsten Jahr viele weitere folgen", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch bei den abschließenden Beratungen über den Senatsentwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020. Darin sind für ihr Ressort rund 3,5 Milliarden Euro vorgesehen. Jährlich eine Milliarde davon sollen für den Ausbau von Krippen und Kitas verwendet werden. "Wir sind auf dem richtigen Weg, und das zeigt auch dieser Haushalt."

Der familienpolitische Sprecher der CDU, Philipp Heißner, lobte den Kita-Ausbau grundsätzlich, bemängelte aber, dass Hamburg beim Betreuungsschlüssel im Krippenbereich den letzten Platz unter den westdeutschen Bundesländern einnehme. Insgesamt bedeute die Finanzplanung des Senats eine "schwere Hypothek für die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt", sagte er und verwies auf die auf 32,6 Milliarden Euro gestiegene Gesamtverschuldung der Stadt.

Für die Linksfraktion kritisierte der kinderpolitische Experte Mehmet Yildiz die Qualität der Betreuung, die immer wieder geäußert werde. "Ich habe in meinem zehnjährigen Abgeordnetenleben noch nie so viel Kritik an der Kita-Qualität gehört", sagte er. Einen Plan, wie dies in den kommenden Jahren besser werden soll, könne er beim Senat nicht erkennen. Kinder- und Jugendarbeit blieben "Stiefkinder des Senats", sagte Linksfraktionschefin Sabine Boeddinghaus.

Der FDP-Familienexperte Daniel Oetzel nannte die derzeitige Berechnung des Betreuungsschlüssels "intransparent und wenig aussagekräftig". "Wir fordern daher, auch einen realen Wert im Haushalt darzustellen, der offen und ehrlich angibt, wie die Betreuungssituation in den Kitas wirklich aussieht." Problematisch sei auch, dass die Betreuungseinrichtungen den geltenden Schlüssel grundlos und unbefristet um zehn Prozent unterschreiten könnten.