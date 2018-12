München

Siemens sticht Bombardier bei kanadischem Großauftrag aus

12.12.2018, 19:26 Uhr | dpa

Der Industriekonzern und Zugbauer Siemens hat dem kanadischen Rivalen Bombardier einen Großauftrag auf dessen Heimatmarkt weggeschnappt. Kanadas staatliche Eisenbahngesellschaft VIA Rail teilte am Mittwoch mit, eine Bestellung über 989 Millionen kanadische Dollar (652 Mio Euro) an Siemens vergeben zu haben.

Die Kanadier betreiben einige der ältesten Züge in Nordamerika und wollen ihre Flotte modernisieren. Siemens wird deshalb ab 2021 neue Züge liefern, die ab dem darauffolgenden Jahr in Betrieb genommen werden sollen. Siemens sei als fairer Sieger aus einem offenen Ausschreibungsverfahren hervorgegangen, betonte VIA Rail.