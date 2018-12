Hoffenheims Talent Dennis Geiger gibt Comeback gegen ManCity

12.12.2018, 20:37 Uhr | dpa

Mittelfeldspieler Dennis Geiger gibt sein Comeback bei der TSG 1899 Hofenheim nach neunmonatiger Verletzungspause ausgerechnet im Champions-League-Spiel bei Manchester City. Der 20-Jährige steht in der Startformation für das letzte Gruppenspiel des Bundesligisten an diesem Mittwochabend beim englischen Fußball-Meister. Geiger hatte sich im März einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen und rückte nun erstmals nicht nur in den Kader, sondern gleich in die erste Elf. Auf der Bank sitzt nach langer Ausfallzeit U21-Europameister Nadiem Amiri.

Trainer Julian Nagelsmann setzt im offensiven Mittelfeld auf Leonardo Bittencourt, nachdem Kerem Demirbay gesperrt ist. Kapitän für Kevin Vogt, dem Nagelsmann eine Auszeit verschaffte, ist Benjamin Hübner. Zur Startaufstellung von Manchester-Coach Pep Guardiola gehören die deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan.