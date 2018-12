Maaseik

Stuttgart und Schwerin im Volleyball-Pokalfinale

12.12.2018, 21:10 Uhr | dpa

Die Volleyball-Frauen von Allianz MTV Stuttgart stehen im Pokal-Endspiel. Der dreimalige Pokalsieger setzte sich im Halbfinale am Mittwoch beim Bundesligarivalen Ladies in Black Aachen mit 3:1 (20:25, 25:15, 25:18, 25:23) durch. Endspielgegner am 24. Februar 2019 in Mannheim ist der deutsche Meister SSC Palmberg Schwerin nach einem hart erkämpften 3:2-Sieg beim SC Potsdam.