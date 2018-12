Ludwigsburg

Ludwigsburger Basketballer patzen in der Champions League

12.12.2018, 22:00 Uhr | dpa

Ein Basketball fällt in den Basketballkorb. Foto: Lukas Schulze/Archiv (Quelle: dpa)

Die Chancen der MHP Riesen Ludwigsburg auf den Einzug in die K.o.-Runde der Basketball-Champions League sind weiter gesunken. Gegen den türkischen Verein Banvit Bandirma unterlag der Club am Mittwoch mit 76:88 und rangiert nach dem Auftakt der Rückrunde in der Gruppe A mit 2:6-Siegen auf dem achten und letzten Platz. Die besten vier Vereine qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Nach gutem Start (25:20/10. Minute) gelang den Ludwigsburgern danach lange nichts mehr. Mit 12:21 gewann Bandirma den zweiten Durchgang und baute im dritten Viertel den Vorsprung weiter aus. Ein Zwischenspurt fünf Minuten vor dem Ende ließ die Gastgeber doch noch vom Sieg träumen (70:68/35.). Die Türken beendeten dann mit einem 15:0-Lauf jegliche Hoffnungen der Mannschaft von Trainer John Patrick. Bester Schütze bei den Ludwigsburgern war Lamont Jones mit 22 Punkten.