Schwerin

Krise im Mecklenburgischen Staatstheater erreicht Landtag

13.12.2018, 03:12 Uhr | dpa

Das Hauptgebäude des Mecklenburgischen Staatstheaters in Schwerin. Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Die seit Wochen schwelende Führungskrise im Mecklenburgischen Staatstheater erreicht am Donnerstag den Landtag. Auf Antrag der Linken werden die Abgeordneten über die Situation im größten Theater des Landes debattieren, das seit der Theaterreform zu 75 Prozent dem Land gehört. Die Linke sieht bei einer Beibehaltung des momentanen Führungsstils von Generalintendant Lars Tietje die Zukunft des Hauses geschwächt. Das Schauspiel sei durch Nichtbesetzung von Stellen und Sparmaßnahmen gefährdet, heißt es im Antrag der Oppositionsfraktion. Die Verbindung der Bürger zum Theater gerate in Gefahr. Die Landesregierung sei in der Pflicht.

Wegen des Streits zwischen Ensemble und Intendanz hatte es bereits am Dienstag ein Krisentreffen mit den Gesellschaftern im Bildungsministerium gegeben. Dabei wurde von Tietje ein Maßnahmenpaket zur Befriedung der Lage verlangt. Zu einem beschlossenen Fünf-Punkte-Plan gehören unter anderem eine Mitarbeiterbefragung und ein Führungskräftecoaching. Neben dem Land als Hauptgesellschafter (75 Prozent) halten auch die Landeshauptstadt Schwerin und der Landkreis Ludwigslust-Parchim (je 10 Prozent) sowie die Stadt Parchim (5 Prozent) Anteile an der Theater gGmbH.

Weitere Themen der Landtagssitzung am Donnerstag sind der Insektenschutz und ein möglicher weiterer Vizepräsident im Landtag, den sich die Fraktion Freie Wähler/BMV wünscht. Die Regierungsfraktionen von CDU und SPD wollen über Sicherungssysteme für Landwirtschaftsunternehmen zum Ausgleich von Witterungs-, Seuchen- und Marktrisiken diskutieren.