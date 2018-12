Hamburg

Broadway-Musical "Pretty Woman" feiert Europa-Premiere

13.12.2018, 06:12 Uhr | dpa

Vorhang auf für "Pretty Woman": Das Broadway-Musical nach dem gleichnamigen Film mit Julia Roberts und Richard Gere feiert im September Europa-Premiere in Hamburg. "Wir haben die Entwicklung dieses Musicals am Broadway eng verfolgt und sind stolz, es nun als Europapremiere nach Hamburg zu holen", sagte Uschi Neuss, Geschäftsführerin von Stage Entertainment Deutschland, am Donnerstag in Hamburg. Seit August ist das Musical am New Yorker Broadway zu sehen. Regie führt Jerry Mitchell ("Kinky Boots"), das Buch schrieben Film-Regisseur Garry Marshall und Drehbuchautor J.F. Lawton. Die Musik stammt von dem kanadischen Sänger Bryan Adams und Jim Vallance.