Ennigerloh

Betrunkener Autofahrer fährt in Gegenverkehr: Drei Verletzte

13.12.2018, 06:35 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer hat bei Ennigerloh (Kreis Warendorf) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in ein entgegenkommendes Taxi gekracht. Dabei wurden der 41-jährige Unfallverursacher und die 88 Jahre alte Taxipassagierin laut Polizeiangaben schwer verletzt. Der 54-jährige Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der betrunkene Mann schlitterte am Mittwochabend zunächst in einer Rechtskurve einer Landstraße in den Gegenverkehr. Dann prallte er in das Taxi. Am Unfallort nahmen Polizisten eine Blutprobe von ihm und stellten seinen Führerschein sicher. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.