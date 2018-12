Berlin

Ministerpräsident Hans verteidigt Saarland gegen Kritik

13.12.2018, 06:41 Uhr | dpa

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat Kritik an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit seines Bundeslandes zurückgewiesen. "Wir haben uns in einem beispiellosen Prozess nach oben gearbeitet", sagte Hans in einem Interview mit der "WELT" (Donnerstag). "Deswegen stößt es vielen Menschen hier im Saarland übel auf, wenn das nicht gewürdigt wird - gerade weil es ein gesamtgesellschaftlicher Prozess war, an dem viele mitgearbeitet haben."

Hans äußerte sich damit zu einer Diskussion, die seine Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer ausgelöst hat. Die neue CDU-Chefin, die das Saarland zwischen 2011 und 2017 regierte, hatte gesagt, das Bundesland stehe "wirklich sehr gut da". Kritiker hatten dagegen die wirtschaftliche Stärke des Saarlands öffentlich in Frage gestellt.

Ministerpräsident Hans bewertete, der Strukturwandel in Bergbau und Stahlindustrie sei im Saarland "deutlich besser gelungen als in anderen Regionen, etwa im Ruhrgebiet oder im benachbarten Lothringen", wie er sagte. "Dort gibt es im Gegensatz zum Saarland tatsächlich eine hohe Arbeitslosigkeit, auch bei Jugendlichen. Deshalb kann man das Saarland nicht einfach mit anderen Bundesländern vergleichen."