Umfrage: SPD bleibt auf Rekordtief, CDU erholt sich leicht

13.12.2018, 07:02 Uhr | dpa

Auch zum Jahresende bleibt die SPD in Rheinland-Pfalz einer SWR-Umfrage zufolge in der Wählergunst auf einem Rekordtief. Die CDU konnte sich zumindest etwas von ihrem historischen Tiefststand erholen, wie der Politrend des SWR-Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" ergab. Die Sozialdemokraten verharrten bei 24 Prozent, die Union kam nach 28 Prozent beim letzten Politrend im Oktober nun auf 31 Prozent. Die Grünen erreichten 16 Prozent (minus zwei Prozentpunkte), die AfD bleibt in der Umfrage bei 13 Prozent. Die FDP kommt auf sieben Prozent, ein Prozentpunkt weniger als im Oktober. Unter dem Strich hätte die regierende Ampel-Koalition damit weiter eine Mehrheit.