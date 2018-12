Eschau

Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß auf Kreisstraße

13.12.2018, 08:18 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen im Landkreis Miltenberg sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Der Kleintransporter eines 24-Jährigen und das Auto eines 19-Jährigen seien am Mittwochabend in einer Kurve zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ursache für den Unfall auf der Kreisstraße bei Eschau ist bislang noch unklar. Die beiden Fahrer hätten sich selbst aus ihren schwer beschädigten Autos befreien können. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus.