Offenbach am Main

Nächtlicher Frost und Glätte zum Wochenende hin in Hessen

13.12.2018, 08:37 Uhr | dpa

Das Wetter zum Ende der Woche hin wird in Hessen vor allem kalt und frostig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach rechnet am Freitag und Samstag tagsüber mit Trockenheit und Höchstwerten um zwei Grad. Nach Sonnenuntergang sinken die Temperaturen voraussichtlich unter die Null-Grad-Marke. In der Nacht auf Samstag gebe es Frost mit Temperaturen von bis zu minus sechs Grad, teilten die Meteorologen mit. In der Nacht auf Sonntag wird es laut Vorhersage regnen und schneien: Örtlich könne der Regen gefrieren, bei bis zu minus sechs Grad und in höheren Lagen bis zu minus acht Grad werde es verbreitet glatt.