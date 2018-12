Hannover

Digitale Helfer bei Prüfungen an Schulen erlaubt

13.12.2018, 09:34 Uhr | dpa

Niedersächsische Schüler werden noch in diesem Schuljahr bei Prüfungen mobile Endgeräte wie Tablet-Computer einsetzen dürfen. Das Kultusministerium in Hannover bestätigte der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Pläne. Voraussetzung seien letzte Klärungen zum Aspekt des Datenschutzes. "Sobald die letzten Details hierzu geklärt sind, kann der Erlass in Kraft treten", so ein Ministeriumssprecher. Das soll noch in diesem Schuljahr sein.

Ziel sei es, dass Prüflinge auf zugelassene Hilfsmittel wie Formelsammlungen, Taschenrechner oder Wörterbücher über ein mobiles Endgerät zugreifen können. Das Ministerium hat daher klare Regeln erarbeitet, die vor allem den Prüfungsmodus der Geräte betreffen. Der soll ausschließlich Zugriffe auf zugelassene Hilfsmittel ermöglichen. Jeglicher Zugriff auf Netzwerke soll dagegen unterbunden werden; auch Schnittstellen zu externen Speichern oder Peripheriegeräten sind blockiert, interne Kameras und Mikrofone deaktiviert.

"In der Abiturprüfung 2018 gab es einzelne Schulen, die auf Grundlage dieser Belastungstests bereits Abiturprüfungen mithilfe elektronischer Hilfsmittel geschrieben haben", sagte Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher.