Bremen

Mehr Polizisten auf den Weihnachtsmärkten im Land Bremen

13.12.2018, 09:36 Uhr | dpa

Nach dem Attentat mit Toten und Verletzten in Straßburg setzt die Polizei im Bundesland Bremen mehr Beamte auf den Weihnachtsmärkten ein. "Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme", sagte eine Polizeisprecherin aus der Stadt Bremen. Die Sicherheitslage werde täglich neu bewertet. Auch die Polizei in Bremerhaven hat die Zahl der Beamtinnen und Beamten, die in Uniform oder zivil auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs sind, erhöht. "Wir sind präsenter", sagte der Polizeisprecher. Ihm zufolge sind nun auch mehr Polizeifahrzeuge zu sehen. So sollten Kriminelle abgeschreckt und das Sicherheitsgefühl der Menschen erhöht werden. Über die Verstärkung hatte zunächst der "Weser Kurier" berichtet.