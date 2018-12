Kleve

Drogen übers Darknet verkauft: Dealer festgenommen

13.12.2018, 10:18 Uhr | dpa

Zollfahnder haben im niederrheinischen Kleve einen Drogendealer festgenommen, der im Internet weltweit Rauschgift verkauft haben soll. Der 32 Jahre alte Niederländer soll in mehr als 3300 Fällen unter anderem Kokain, Amphetamine und Haschisch im Darknet - einen anonymen Teil des Internets - angeboten haben, wie die Staatsanwaltschaft Köln am Donnerstag mitteilte. Bei Durchsuchungen seiner Wohnung und eines Ferienhauses in den Niederlanden stellten Beamte mehrere Kilo Betäubungsmittel sicher, darunter rund 10 000 Ecstasy-Tabletten.