Mehr als drei Millionen Schweine in Bayern

13.12.2018, 11:03 Uhr | dpa

Schweine stehen in einem Stall einer Schweinezucht in Husby. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Mehr als drei Millionen Schweine grunzen in Bayern. Betriebe mit mindestens 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen hielten Anfang November insgesamt rund 3,2 Millionen Tiere, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Fürth mitteilte. Das seien 3,5 Prozent weniger als 2017. Die Zucht- und Mastsauen im Freistaat werden an rund 4800 Betrieben gehalten. Hier lag der Rückgang bei 4,7 Prozent. Den Statistikern zufolge gibt es einen Trend zu größeren Betrieben: Im Schnitt werden heuer 661 Schweine gehalten statt wie zuvor 653.