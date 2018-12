Bautzen

Junge-Leute-Ticket für Sachsen ab August 2019 geplant

13.12.2018, 11:34 Uhr | dpa

In Sachsen soll im Sommer 2019 ein Junge-Leute-Ticket eingeführt werden. Darauf hätten sich die Geschäftsführer der Verkehrsverbünde mit den Landräten verständigt, sagte der Bautzener CDU-Landrat Michael Harig am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte "MDR Aktuell" berichtet. Nach diesem Modell könnten junge Menschen künftig zwischen dem 14. und 26. Geburtstag für 48 Euro pro Monat in einem Verkehrsverbund Zug und Bus fahren - für fünf Euro zusätzlich können sie einen weiteren Verkehrsverbund nutzen.

"Wir haben ein gutes Angebot geschaffen, das über die Forderung von Handwerkskammern und IHK hinausgeht", sagte Harig. Denn im Gegensatz zum geforderten Azubi-Ticket sei das Junge-Leute-Ticket unabhängig vom Beruf und nur an das Alter gebunden.

Mit dem Vorschlag kommt Bewegung in einen Streit um das im Koalitionsvertrag festgeschriebene Bildungsticket. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hatte den Landräten vorgeworfen, Lösungen zu blockieren und die Gründung einer zentralen Landesverkehrsgesellschaft angekündigt.