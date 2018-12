Augsburg

Komplexe Reproduktionsfragen beschäftigen wieder Gericht

13.12.2018, 11:41 Uhr | dpa

Wegen der Vermittlung von Eizellen zwischen Kinderwunsch-Paaren haben sich drei Vorstände eines dafür gegründeten Netzwerkes wieder vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft zwei Reproduktionsmedizinern aus München und Regensburg sowie dem Vorsitzenden des Vereins vor, gegen das Embryonenschutzgesetz verstoßen zu haben. In der ersten Instanz hatte das Amtsgericht im schwäbischen Dillingen die Angeklagten freigesprochen. Dagegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, so dass der Fall am Donnerstag vor dem Augsburger Landgericht neu aufgerollt werden musste.

Die Organisation der Angeklagten arbeitet mit zahlreichen Kinderwunschzentren in Bayern und Baden-Württemberg zusammen. In dem Verfahren geht es um komplizierte Fragen der Reproduktionsmedizin, speziell darum, ob die von dem Verein vermittelten eingefrorenen Eizellen als befruchtet oder unbefruchtet angesehen werden müssen. Nur die Weitergabe von nicht befruchteten Eizellen ist strafbar.

Das Amtsgericht hatte das Tun der drei Angeklagten zwar als strafbar bewertet. Der Richter meinte aber, dass die zwei Männer und eine Frau dies nicht haben wissen können. Juristen sprechen dann von einem "Verbotsirrtum". Deswegen wurden sie freigesprochen. Das Landgericht wollte seine Entscheidung noch am Donnerstagnachmittag verkünden.