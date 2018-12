Bremerhaven

Geburtskomplikationen lösen Tod von Eisbärenbabys aus

13.12.2018, 11:50 Uhr | dpa

Der Tod der beiden Eisbärenbabys im Zoo am Meer in Bremerhaven ist auf Komplikationen bei der Geburt zurückzuführen. Das ergaben die Untersuchungen an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Das männliche Jungtier war am 6. Dezember zunächst lebend zur Welt gekommen, seine Schwester wurde sechs Stunden später tot geboren. Das weibliche Jungtier habe sich im Geburtskanal der Eisbärenmutter Valeska verkantet, dadurch sei die Nabelschnur wahrscheinlich vorzeitig gerissen. In der Aufregung um die schwere Geburt habe Valeska vermutlich den Erstgeborenen getreten und dadurch tödlich verletzt.