Weißenfels

Künstlerin sucht Schuhe für Ausstellung in Weißenfels

13.12.2018, 11:50 Uhr | dpa

Zeig mir deine Schuhe und erzähl mir deine Geschichte: Für eine Ausstellung in Weißenfels sucht die Künstlerin Katrin Hattenhauer Menschen, die eine besondere Geschichte mit einem Paar Schuhe verbinden. Für das Projekt "Do I know you" will sie Weißenfelser interviewen und im Anschluss das besagte Schuhpaar für ihre Schau verwenden. Das teilte die Stadt am Donnerstag auf ihrer Internetseite mit. Die Installation soll Mitte 2019 im Museum Weißenfels präsentiert werden, das auch ein Schuhmuseum beherbergt.

Hattenhauer gehe es um Lebensgeschichten und Spuren, die man hinterlassen habe. Eine zentrale Frage des Kunstprojekts sei etwa, in welche Fußstapfen die Teilnehmer treten wollten. Auch Liebhaber und Besitzer ausgefallener Schuhkreationen seien willkommen, hieß es.

Weißenfels war zu DDR-Zeiten ein Zentrum der Schuhproduktion. Das städtische Schuhmuseum gibt es seit 1910. In der Sammlung befänden sich mehr als 30 Paar Promi-Schuhe, unter anderem von Sängerin Nina Hagen und Schauspieler Manfred Krug.