Nürnberg

1. FC Nürnberg weiter ohne Kapitän Behrens

13.12.2018, 12:57 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg muss in der Fußball-Bundesliga ohne Kapitän Hanno Behrens in die abschließende englische Woche starten. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler fällt im Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg weiterhin wegen einer Bauchmuskelzerrung aus. Behrens könnte wegen der Probleme sogar alle drei verbleibenden Hinrundenspiele verpassen.

Im Tor wird trotz seiner Patzer gegen Bayern München Fabian Bredlow stehen. Stammkeeper Christian Mathenia ist verletzt. Im Abwehrzentrum ist der lange verletzte Ewerton nach seinem Kurzeinsatz in München eine Option. "Er steht parat", bemerkte Köllner.

Nach der miserablen Leistung zuletzt beim 0:3 in München gegen den FC Bayern erwartet Trainer Michael Köllner im heimischen Stadion eine Reaktion seiner Spieler. "Die Mannschaft weiß, dass sie mit der Art und Weise, wie wir gegen Bayern aufgetreten sind, nichts gewinnen kann", sagte Köllner. Im Training seien unter der Woche "die Fetzen" geflogen. Es seien noch neun Punkte vor der Winterpause zu vergeben. "Wir werden alles dafür tun, mit drei zu starten", sagte Köllner am Donnerstag.