Straßburg

Generalbundesanwalt: Verfahren gegen Straßburger Attentäter

13.12.2018, 13:01 Uhr | dpa

Polizisten gehen an Blumen vorbei, die in der Nähe des Weihnachtsmarktes an die Opfer des Anschlages vom 11.12.2018 erinnern. Foto: Christophe Ena (Quelle: dpa)