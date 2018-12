Heilbronn

Noch vier Monate: Steinmeier eröffnet 2019 Buga in Heilbronn

13.12.2018, 13:06 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt zur Eröffnung der Bundesgartenschau 2019 nach Heilbronn. Das Staatsoberhaupt wird die Festrede am 17. April auf dem Marktplatz halten und dann zum nur einen Kilometer entfernten Buga-Gelände gehen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Die Eröffnung auf dem Marktplatz sei auch ein Symbol, sagte Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas. "Die Buga ist Teil der Stadt. Viele Gäste werden auch die Innenstadt besuchen und somit die Buga in die Stadt hineintragen." Die Buga 2019 geht bis zum 6. Oktober und ist die erste Kombination aus Garten- und Stadtausstellung. Rund 2,2 Millionen Gäste werden zu der 173 Tage dauernden Schau erwartet.

Erstmals in der Geschichte der Buga werden auf dem Gartenschaugelände bis zu 800 Menschen in innovativen Architekturprojekten leben. 110 sind schon eingezogen, auch eine Kindertagesstätte und eine Jugendherberge sind bereits in Betrieb. Nach der Buga rollen erneut die Bagger an und schaffen in dem Wohngebiet Platz für bis zu 3500 Menschen. In dem neuen Stadtquartier hinter dem Bahnhof auf dem Gelände eines ehemaligen Hafen- und Industriegebiets sollen später auch rund 1000 Menschen arbeiten.