Geesthacht

Diesel im Geesthachter Hafen ausgelaufen

13.12.2018, 13:09 Uhr | dpa

Gut 1500 Liter Diesel haben in Geesthacht Teile des Hafens verschmutzt. Dank einer von der Feuerwehr gelegten Ölsperre seien der ausgetretene Kraftstoff nicht in die angrenzende Elbe gelangt, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Lüneburg mit. Das Technische Hilfswerk begann anschließend damit, den Diesel abzupumpen. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der Tank an Bord eines als Eisbrecher eingesetzten Schiffes des Wasser- und Schifffahrtsamtes übergelaufen. Wie es zu dem Zwischenfall am späten Mittwochabend kommen konnte, soll nun die Wasserschutzpolizei Scharnebeck ermitteln.