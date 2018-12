Dresden

Dresden droht vor "Richtungsspielen" der nächste Ausfall

13.12.2018, 13:16 Uhr | dpa

Der nächste Dämpfer für Dynamo Dresdens Cheftrainer Maik Walpurgis: Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Kapitän Marco Hartmann, Mittelfeldspieler Patrick Möschl sowie der beiden Rechtsverteidigern Linus Wahlqvist und Niklas Kreuzer droht nun auch Jannis Nikoulaou, nicht einsatzfähig zu sein. Der defensive Mittelfeldspieler meldete sich am Donnerstag mit einem grippalen Infekt krank.

"Als ich die Nachricht heute Morgen bekommen habe, musste ich mich schon kurz hinsetzen. Seitdem habe ich extrem schlechte Laune", sagte der 45-jährige Coach des Fußball-Zweitligisten am Donnerstag. "Jannis ist nicht der einzige wichtige Spieler, der ausfällt. Im Moment trifft es uns leider geballt."

Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) tritt Dynamo beim Tabellennachbarn SC Paderborn an. Zum Abschluss der Hinrunde soll unbedingt ein positives Erlebnis her. "Die letzten beiden Spiele sind Richtungsspiele. Wir haben die Chance zu klettern und ich bin überzeugt, dass wir diese auch gewinnen können. Ich weiß aber auch, dass man sie in dieser engen Liga verlieren kann. Umso schlimmer wiegen die Ausfälle", sagte Walpurgis.

Beide Teams rangieren punktgleich mit 22 Zählern im Mittelfeld der Tabelle - Paderborn auf Rang Neun, Dresden ist Elfter. Dennoch trennt sie gefühlt Welten: Denn während Dynamo in 16 Partien gerade einmal 20 Tore erzielen konnte, war der Aufsteiger aus Ostwestfalen bereits 33-mal erfolgreich. Nur der 1. FC Köln war treffsicherer (42 Tore).

"Sie sind sehr gut im Gegenpressing und im Umschaltspiel. Vorn haben sie schon einen enormen Speed", warnte Dynamos Coach. "Da müssen wir eine gute Mischung finden das mitgehen zu können. Aber ich traue uns zu, dass wir das mit dem Gegner auf Augenhöhe können." Dagegen sorgte die eigene Offensive bei Walpurgis zuletzt für einige Unruhe. Vor allem die Chancenverwertung war zu bemängeln. Vergangene Woche gegen Kiel versiebte seine Elf gleich reihenweise beste Gelegenheiten.

Beim Match Dresden contra Paderborn sind Tore garantiert. Noch nie trennten sich beide Teams torlos, in 14 Duellen fielen bisher 38 Treffer, 19 für jedes Team. In den letzten acht Duellen waren es jeweils mindestens drei. Das letzte Aufeinandertreffen im März 2014 gewann Paderborn im eigenen Stadion mit 2:1.