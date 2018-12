Krefeld

Mann nach tödlichem Raubüberfall auf 84-Jährige in U-Haft

13.12.2018, 14:21 Uhr | dpa

Zweieinhalb Monate nach dem Raubüberfall mit Todesfolge auf eine 84-Jährige in Krefeld ist Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen erlassen worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Demnach kamen die Ermittler dem Serben ohne festen Wohnsitz in Deutschland durch einen Fingerabdruck auf die Spur. Dieser soll auf einem Schreiben aus der Handtasche gewesen sein. Nach Ermittlerangaben stahl der mutmaßliche Täter die Tasche, nachdem das am Rollator gehende Opfer schwer stürzte und bewusstlos am Boden lag.

Der am Dienstag Festgenommene bestreite eine Beteiligung und bezichtige andere Personen der Tat, unter anderem einen 15-Jährigen. Der Jugendliche wurde ebenfalls vorläufig festgenommen und räumte den Ermittlern zufolge ein, dabei gewesen zu sein, als der 26-Jährige die Tat begangen habe. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Jugendliche die Tat beobachtete. Es gebe keine dringenden Anhaltspunkte dafür, dass der 15-Jährige am Raubüberfall beteiligt gewesen sei, sagte ein Sprecher. Der Ältere soll in seinem Heimatland bereits wegen Straftaten in Haft gesessen haben.

Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte der Täter zunächst versucht, der 84-Jährigen die Handtasche vom Rollator zu reißen. Dies sei misslungen, da die Tasche festgebunden gewesen sei. Die Frau verlor durch den Angriff das Gleichgewicht und stürzte. Während sie bewusstlos am Boden gelegen habe, sei die Handtasche gestohlen und später in einem Park weggeworfen worden. Die Frau starb knapp zwei Wochen nach der Tat an ihren schweren Verletzungen.