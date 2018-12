Düsseldorf

Erster Elektro-Lkw bei Fahrt am Rhein präsentiert

13.12.2018, 16:22 Uhr | dpa

Einer der ersten vollständig elektrisch betriebenen Lkw hat eine Fahrt am Rhein in Düsseldorf absolviert. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) präsentierte den Laster am Donnerstag in der Landeshauptstadt. "Wir wollen in Nordrhein-Westfalen bei der Elektromobilität Pionierarbeit leisten", sagte der Minister. Der Lkw ist Teil eines Projekts, das von NRW, der niederländischen Provinz Limburg und der Europäischen Union gefördert wird. Lastwagen, die keine Emissionen ausstoßen, sollen laut Pinkwart dabei helfen, die Schadstoffbelastung zu reduzieren.

Insgesamt sieben Elektro-Lkw sollen demnach im deutsch-niederländischen Grenzgebiet eingesetzt werden. Der in Düsseldorf vorgestellte Laster ist ein Vorläufermodell der Trucks, die 2019 auf die Straße gehen sollen. Zunächst werden die 44-Tonner Kurzstrecken von 150 Kilometern befahren.