Kürnach

54-Jähriger von Gabelstapler erdrückt

13.12.2018, 16:28 Uhr | dpa

Bei einem Betriebsunfall mit einem Gabelstapler ist ein Bauarbeiter in Unterfranken tödlich verletzt worden. Der 54-Jährige wollte nach Angaben der Polizei vom Donnerstag am Vortag in Kürnach (Landkreis Würzburg) mit einem Kollegen den Gabelstapler auf einen Lkw verladen. Dabei rutschte der Stapler von der Ladefläche und begrub den Mann aus dem hessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg unter sich. Obwohl der Rettungsdienst schnell vor Ort war, erlag der 54-Jährige noch am Unfallort seinen Verletzungen.