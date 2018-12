Bensheim

Rollstuhlfahrer bei Streit in den Rücken gestochen

13.12.2018, 16:33 Uhr | dpa

Einem Rollstuhlfahrer ist in einer Tiefgarage in Bensheim während eines Streits mit einem Messer in den Rücken gestochen worden. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Mann habe sich am Mittwochabend zunächst mit einem 30 Jahre alten Bekannten gestritten, dieser sei dann auf ihn losgegangen. Der mutmaßliche Täter erlitt bei der Auseinandersetzung aus zunächst unbekannten Gründen ebenfalls leichte Schnittverletzungen. Er wurde vorläufig festgenommen.