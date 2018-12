Hamburg

Mobiler Kran an A7-Baustelle umgestürzt: Totalschaden

13.12.2018, 17:47 Uhr | dpa

Auf einer Baustelle an der A7 in Hamburg-Schnelsen ist am Donnerstag ein Kran umgestürzt. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher des Baukonsortiums Via Solutions Nord. Der mobile Kran sei vermutlich ein Totalschaden. An dem Lärmschutzdeckel, dessen zweite Röhre derzeit gebaut wird, sei nur geringer Schaden entstanden. Warum der Kran umstürzte, ist noch unklar. Zum Unfallzeitpunkt habe der Kranführer in dem vierrädrigen Fahrzeug gesessen, sei aber unverletzt geblieben. Der Verkehr auf der Autobahn sei durch den Unfall nicht beeinträchtigt worden.