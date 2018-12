Wolfsburg

Wolfsburg: Roussillon fällt aus, Mehmedi-Einsatz fraglich

13.12.2018, 20:37 Uhr | dpa

Der VfL Wolfsburg muss im Freitagspiel beim 1. FC Nürnberg womöglich auf zwei seiner besten Spieler in dieser Saison verzichten. Linksverteidiger Jerome Roussillon gehört wegen Adduktorenproblemen nicht zum 18-Mann-Kader für das Auswärtsspiel (Freitag, 20.30 Uhr/Eurosport Player) und blieb am Donnerstag in Wolfsburg, berichtete der "Sportbuzzer" am Abend.

Der zuletzt so starke Admir Mehmedi hat Hüftprobleme und wird deshalb ebenfalls seit Tagen behandelt. "Wir wissen noch nicht, ob sie zur Verfügung stehen", sagte Trainer Bruno Labbadia am Vormittag über Mehmedi, Roussillon und den ebenfalls angeschlagenen Elvis Rexhbecaj. Der 27 Jahre alte Mehmedi schoss zuletzt ein Tor beim 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt und war auch beim 2:2 gegen 1899 Hoffenheim bis zu seiner Auswechselung einer der besten Wolfsburger Spieler.