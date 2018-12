Eisenach

22-jähriger bei Verkehrsunfall getötet

13.12.2018, 21:19 Uhr | dpa

Auf der B84 nahe Eisenach ist am Donnerstagnachmittag ein 22-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei geriet er auf dem Weg nach Förtha (Wartburgkreis) in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Während für den 22-Jährigen jede Hilfe zu spät kam, wurde die 52 Jahre alte Fahrerin des anderen Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise gesperrt. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 13 000 Euro an.