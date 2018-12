Neustrelitz

Streitende: Neustrelitzer Schlosskeller wird nicht verfüllt

13.12.2018, 21:19 Uhr | dpa

Arbeiter sind hinter einem Zaun am Schlosskeller in Neustrelitz zu sehen. Foto: Winfried Wagner/Archiv (Quelle: dpa)

Der lange Streit um eine Verfüllung des denkmalgeschützten Schlosskellers von Neustrelitz ist beendet. Die Stadtvertreter stimmten am Donnerstag einem Kompromissvorschlag des Landes zu, wonach der riesige Keller mit einer speziellen Betondecke überspannt und nicht zugeschüttet wird. Damit könne der Baustopp, den das Land als Eigentümer der Fläche Mitte 2018 ausgesprochen hatte, wieder aufgehoben werden, erläuterte eine Stadtsprecherin. Ob und in welcher Form später wieder ein Turm aufgestellt wird, der an das zerstörte Schloss erinnert, soll später entschieden werden.

Das Neustrelitzer Residenzschloss war das Symbol des eigenständigen Großherzogtums und galt als Herzstück der denkmalgeschützten Stadtanlage. Das Schloss war im April 1945 aber ausgebrannt. Die Ruinen ließ die SED-Führung 1949 sprengen und abtragen. Der Brand und die Sprengung durch die Kommunisten nahmen der Stadt ihr historisches wie kulturelles Zentrum, hatte Landesfinanzminister Mathias Brodkorb (SPD) bereits erklärt.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte als Eigentümer Schlossberg samt Park neu gestalten, aber dafür den Schlosskeller mit rund 40 Räumen mit Spezialsand verfüllen lassen wollen. Dagegen regte sich starker Widerstand. Die nun vorgesehene Variante mit der Spezialbetondecke kann in eine spätere Bebauung einbezogen werden. Sie soll aber 4 statt bisher geplanter 1,5 Millionen Euro kosten.