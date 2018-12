Dresden

Sächsischer Landtag beschließt Rekordhaushalt

13.12.2018, 21:23 Uhr | dpa

Der sächsische Doppelhaushalt für die Jahre 2019 und 2020 ist beschlossene Sache. Am Donnerstagabend stimmte der Landtag mit dem Stimmen der schwarz-roten Koalition dem 4000 Seiten umfassenden Zahlenwerk zu. Insgesamt werden für die beiden kommenden Jahre rund 41,2 Milliarden Euro veranschlagt - so viel noch nie in der Geschichte des Freistaates. Einen Schwerpunkt setzt Sachsen bei Bildung und Forschung. CDU und SPD bezeichneten den Doppelhaushalt als Zukunftsprogramm.