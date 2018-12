Potsdam

Brandenburger Landtag: Doppelhaushalt 2019/2020 beschließen

Nach einer Generaldebatte will der Brandenburger Landtag heute über den Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020 entscheiden. Die rot-rote Landesregierung plant in den kommenden zwei Jahren Ausgaben in einer Rekordhöhe von 25,5 Milliarden Euro. Die Investitionen sind insbesondere in der Bildung und bei der Ausstattung von Polizei und Justiz geplant. Es wird erwartet, dass der Doppelhaushalt mit den Stimmen der rot-roten Regierungsfraktionen verabschiedet wird.

Für diesen Fall hat die oppositionelle CDU bereits eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht gegen den Doppelhaushalt angekündigt. Die Fraktion hält die Aufstellung eines Haushalts für das Jahr 2020 für verfassungswidrig, weil der Landtag im Herbst 2019 neu gewählt wird. Daher greife die rot-rote Landesregierung mit einem Haushaltsplan für das Jahr 2020 unzulässig in das Budgetrecht des nächsten Landtags ein, kritisierte Fraktionschef Ingo Senftleben.

Auch die AfD lehnt den Doppelhaushalt als "undemokratisch" ab. Grünen-Fraktionschef Axel Vogel hatte erklärt, das Vorgehen der Landesregierung sei politisch fragwürdig. Daher sei es gut, wenn das Verfassungsgericht dies erstmals grundsätzlich bewerte.