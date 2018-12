Nürnberg

Nürnberg eröffnet letzte Bundesligawoche gegen Wolfsburg

14.12.2018, 01:43 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg startet heute mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in die letzte Woche der Fußball-Bundesliga vor der Winterpause. Das erklärte Ziel von "Club"-Trainer Michael Köllner lautet, mit seiner Mannschaft erfolgreich in den Jahresendspurt zu starten. "Es gibt drei Spiele in einer engen Taktung. Wir werden alles dafür tun, im ersten Spiel drei Punkte zu holen", sagte Köllner. Vor Weihnachten folgen dann noch die Partien in Mönchengladbach und gegen den SC Freiburg. Die Wolfsburger präsentierten sich zuletzt in starker Form. Sie holten aus den vergangenen drei Partien gegen die Europapokalstarter RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim sieben Punkte.