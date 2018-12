München

CSU-Generalsekretär: Union vor neuer Ära der Zusammenarbeit

14.12.2018, 05:05 Uhr | dpa

CSU-Generalsekretär Markus Blume setzt im neuen Jahr auf Geschlossenheit in der Union. "Wir wollen zurück zu alter Stärke", sagte Blume der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag). "Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder werden dafür eine neue Ära der Zusammenarbeit der Union einläuten." Söder soll am 19. Januar Horst Seehofer an der CSU-Spitze ablösen. Dem Bericht zufolge wird die Nachfolgerin von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende an dem Parteitag teilnehmen. "Das ist die Rückkehr zur Normalität im guten Miteinander der beiden Schwesterparteien", sagte Blume weiter. Die Schwesterparteien hatten in den vergangenen Jahren in der Flüchtlingspolitik häufiger über Kreuz gelegen.