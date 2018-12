Premnitz

Radfahrer auf Bahnübergang von Zug überrollt

14.12.2018, 06:23 Uhr | dpa

Ein Zug hat in Premnitz (Landkreis Havelland) einen Radfahrer überrollt. Der 25-Jährige starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Der Mann überquerte am Donnerstagabend mit seinem Rad einen beschrankten Bahnübergang. Ob die Schranken dabei oben oder unten waren, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Der Zugfahrer versuchte zu bremsen, konnte den Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern.