Berlin

Radfahrerin gerät unter Lastwagen

14.12.2018, 11:04 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist am Freitagmorgen in Charlottenburg unter einem Lastwagen geraten. Sie wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers eingeklemmt, konnte aber mit Hilfe eines Krans wieder befreit werden. Ein Notarzt sollte demnach vor Ort entscheiden, ob die Frau mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wird. Details zu dem Unfallhergang an der Bismarckstraße/Ecke Kaiser-Friedrich-Straße waren zunächst nicht bekannt. Die Bismarckstraße wurde nach Polizeiangaben voll gesperrt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 30 Einsatzkräften vor Ort.