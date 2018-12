Erfurt

Thüringen verzeichnet leichten Rückgang der Exporte

14.12.2018, 12:08 Uhr | dpa

Thüringens Außenhandel verzeichnet einen leichten Rückgang der Exporte. Im dritten Quartal 2018 wurden Waren im Wert von 3,8 Milliarden Euro exportiert. Im Vergleich zu den Exporten des Vorjahresquartals ist ein Rückgang von 0,5 Prozent zu verzeichnen, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Demnach wurden in europäische Staaten Waren im Wert von 2,7 Milliarden Euro ausgeführt, in asiatische Staaten Waren im Wert von rund 600 Millionen Euro. Das Exportvolumen in amerikanische Staaten betrug rund 400 Millionen Euro. Die Importe stiegen im gleichen Zeitraum um 3,6 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.