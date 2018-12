Schwerin

Verdächtiger schweigt auch vier Wochen nach Mord

14.12.2018, 12:56 Uhr | dpa

Vier Wochen nach dem Mord an einem Rentner in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schweigt der Tatverdächtige noch immer. Der Staatsanwaltschaft liege keine Einlassung des Beschuldigten vor, sagte eine Sprecherin am Freitag in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur. Der abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan soll dem 85-jährigen Rentner, an dessen Haus er Hilfsarbeiten verrichten sollte, in der Nacht zum 17. November die Kehle durchgeschnitten haben. Der alte Mann lag in seinem Bett.

Der Afghane lebte in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Zwickau in Sachsen und soll von der Tochter des Opfers für die Arbeiten rekrutiert worden sein. Er soll bereits im Sommer für einige Zeit den alten Herrn in Wittenburg gepflegt haben. Wenige Stunden nach der Tat wurde der Verdächtige gefasst, er sitzt in Untersuchungshaft.

"Die Ermittlungen dauern an", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Vor dem Abschluss werde die Behörde keine Auskünfte zum Stand geben, es sei denn, es gebe gravierend Neues. Dies sei bisher nicht der Fall.

In Wittenburg hatte es nach der Tat wiederholt Demonstrationen und Mahnwachen gegeben, an deren Organisation zum Teil die AfD beteiligt war. Auch die Stadtverwaltung und die örtlichen Kirchengemeinden hatten eine Gedenkveranstaltung organisiert, an der rund 150 Menschen teilnahmen.