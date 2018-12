Hannover

Agrarministerium rät zu Impfung gegen Blauzungen-Krankheit

14.12.2018, 13:01 Uhr | dpa

Nach dem Ausbruch der Blauzungenkrankheit in Baden-Württemberg rät das niedersächsische Landwirtschaftsministerium Tierhaltern, Wiederkäuer gegen die Seuche zu impfen. Kühe, Schafe und Ziegen sollten eine vorbeugende Impfung erhalten, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Donnerstag in Hannover. Geimpfte Tiere könnten weiter gehandelt werden.

In einem Viehbetrieb bei Rastatt war vor kurzem die Blauzungenkrankheit aufgetreten. Rund um den Viehbetrieb wurde eine Sperrzone mit einem Radius von 150 Kilometern eingerichtet. Die virusbedingte Tierseuche, die mit Fieber einhergeht, wird von Stechmücken übertragen. Für Menschen ist das Virus nicht ansteckend. Der Name der Infektion leitet sich von der blauen Farbe der Zunge ab, die typisch bei Krankheitsausbruch ist.