München

Arbeiterwohlfahrt: Obdachlose müssen gezählt werden

14.12.2018, 13:07 Uhr | dpa

Ein Obdachloser Mann liegt vor der Glyptothek in München (Bayern). Foto: Nicolas Armer/Archiv (Quelle: dpa)

Die Zahl der Obdachlosen muss amtlich erfasst werden - das fordert der bayerische Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Nur so könne von der Staatsregierung angekündigtes Geld auch richtig verteilt werden, sagte der Landesvorsitzende Thomas Beyer bei der Vorstellung des Sozialatlas am Freitag in München. Er verlangte zudem eine bessere finanzielle Unterstützung von Anlaufstellen im Freistaat, die sich um von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen sorgen.