Spelle

Erneut deutliches Umsatzwachstum bei Krone-Gruppe

14.12.2018, 13:38 Uhr | dpa

Mit 2,1 Milliarden Euro hat der emsländische Nutzfahrzeug- und Landtechnikhersteller Krone trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen neuen Umsatzrekord hingelegt. Im Vorjahr lag er noch bei 1,9 Milliarden Euro. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2017/18 (Stichtag 31. Juli) Auslandsumsätze von 1,5 Milliarden Euro (plus 12,4 Prozent). Fast 71 Prozent davon entfielen auf den Nutzfahrzeugbereich, der Rest auf das Landtechniksegment. Im Inland stieg der Umsatz um 13,1 Prozent auf 582,9 Millionen Euro. Zum Gewinn machte das Familienunternehmen keine Angaben. Die weltweite Mitarbeiterzahl stieg aufgrund einer Ausweitung des Vertriebsnetzes und der Geschäftsaktivitäten von knapp 4500 auf rund 4900 Beschäftigte an.