Deutschlandweit auf Platz zwei

Zahl der überschuldeten Haushalte erneut gestiegen

14.12.2018, 14:25 Uhr | t-online.de, nhr

Eine gezückte Kreditkarte: Die Zahl der Schuldner ist in Wuppertal erneut gestiegen. (Symbolbild) (Quelle: imago)

Die Zahl der Schuldner in Wuppertal ist gestiegen: Aktuell sind es knapp 18,5 Prozent der Haushalte. In Deutschland hat nur Bremerhaven mehr Einwohner mit Schulden.

Die Zahl der überschuldeten Haushalte ist in Wuppertal erneut gestiegen. Mit einer Quote von 18,42 Prozent liegt die Stadt im Tal damit laut „Creditreform Schuldneratlas“ deutschlandweit auf Platz zwei. Nur Bremerhaven toppt den Wuppertaler Wert. Dort sind 21,11 Prozent der Haushalte überschuldet. Im Bundesschnitt liegt die Quote bei 10,04 Prozent.

Nach Angaben der Wuppertaler Rundschau fordert die Linke als Konsequenz den Ausbau der Schuldnerberatung, um dem Trend entgegen zu wirken.