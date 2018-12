Ingelheim am Rhein

Männer zeigen in Regionalbahn Hitlergruß

14.12.2018, 14:19 Uhr | dpa

Zwei Männer haben in einer Regionalbahn zwischen Bingen und Ingelheim den Hitlergruß gezeigt und "Sieg Heil" gerufen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sprachen sie dabei am Mittwoch auch gezielt ausländisch aussehende Mitreisende an und beleidigten und bespuckten sie. Die polizeibekannten 32 und 38 Jahre alten Täter konnten am Bahnhof Ingelheim aufgegriffen und Strafanzeigen gegen sie erstattet werden.